La chiusura dei ristoranti a Natale farà perdere 41 miliardi. Coldiretti chiede il ristoro immediato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la chiusura dei ristoranti a Natale la perdita stimata complessiva per il settore sarà di circa 41 miliardi per il 2020, con un fatturato quasi dimezzato (-48%). E' quanto prevede Coldiretti, in base all' ipotesi di bar e ristoranti chiusi per Natale e Santo Stefano. Nonostante i cambi di colore delle zone e delle limitazioni ad esse collegate in Italia restano chiusi 2 bar,ristoranti,agriturismi su 3 per un totale di oltre 215 mila locali situati nelle regioni rosse e arancioni, dove è proibita ogni attività al tavolo. Una situazione che ha spinto Coldiretti a chiedere un immediato sostegno economico. - (PRIMAPRESS)