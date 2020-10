La Campania segue la Lombardia con il coprifuoco alle 23. Stop a locali e spostamenti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo la Lombardia anche la Campania decide per il coprifuoco alle 23 a partire dal prossimo venerdi con stop ad attività commerciali e spostamenti. Nella regione governata da Vincenzo De Luca gli oltre diecimila positivi negli ultimi 10 giorni, con Napoli che ha registrato più di mille casi nell’ultimo week end, hanno spinto il presidente ad inasprire le misure per il contenimento della pandemia. I numeri della seconda ondata di Covid mostrano una crescita costante anche nel rapporto tra contagiati e tamponi effettuati. Ieri, lunedì 19 ottobre, la percentuale è stata del 12,54% ( su 1.593 casi con 12.695 test). E 24 ore prima tre punti in meno: 9,65% (1.376 positivi su 14.256 tamponi). Fino a calare, nel periodo preso in esame da 10 al 19 ottobre, nella giornata con il minor numero di casi riscontrati. L’11 ottobre con 633 casi e 9.232 test fatti, il rapporto di contagio era al 6,8%. E’ stata proprio questa crescita esponenziale a sollecitare il coprifuoco delle 23 che già il virologo del Comitato tecnico scientifico, Pregliasco aveva ipotizzato per Milano, Roma e Napoli. - (PRIMAPRESS)