L'unità dell'Europa oggi all'esame della discussione del Recovery Fund

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si terrà oggi in videoconferenza, la riunione dei leader dell'UE per esaminare la questione della creazione di un fondo per la ripresa per rispondere alla crisi Covid-19 e un nuovo bilancio a lungo termine dell’UE. Ma sull’architettura che dovrà avere il Recovery Fund si è fatta sentire la protesta di alcuni paesi del Nord ed Est Europa con Olanda in testa per i circa 1.850 miliardi di aiuti e prestiti che vedrebbero l’Italia tra i maggiori fruitori della maxi-manovra su cui dovrà decidere la Commissione europea. La proposta relativa al nuovo strumento per la ripresa e al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione europea il 27 maggio 2020, sarà al centro della discussione. Il presidente del Consiglio europeo ha rilasciato una dichiarazione in cui descrive la proposta come un passo importante volto a orientare il sostegno a favore dei settori e delle regioni maggiormente colpiti dalla pandemia. "I nostri cittadini e le nostre imprese hanno risentito pesantemente della pandemia e hanno bisogno di un sostegno mirato in tempi rapidi” ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Ma oggi mettere insieme le diverse anime dell’Europa vedrà una lunga discussione. - (PRIMAPRESS)