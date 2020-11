L'Unione Europea si interroga sulle strategie per un'industria più competitiva e "verde"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo l’annuncio di ieri di Ursula von der Leyen di altri 6,5 miliardi di euro di prestiti per il programma europeo Scure, destinato a sostenere il lavoro nell’industria e alla cassa integrazione, domani 19 novembre a Bruxelles si apre un focus, in videoconferenza, per le strategie che l’Unione dovrà mettere in atto per la ripresa. I ministri del lavoro e dell’industria terranno un dibattito orientativo su come sfruttare al meglio il piano per la ripresa. Discuteranno di come realizzare un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva attraverso investimenti nella trasformazione verde e nell'industria pulita. Il dibattito sarà incentrato su quali dovranno essere gli aspetti su cui concentrare la strategia industriale e quali misure immediate adottare per la trasformazione verde e sostenibile, salvaguardando e aumentando al contempo la competitività dell'industria europea. Ed inoltre il dibattito dovrà stabilire i criteri per promuovere la cooperazione in materia di tecnologie industriali con processi pertinenti per renderli più efficienti. La Commissione presenterà la sua nuova agenda dei consumatori, la cui adozione è prevista poco prima della videoconferenza. L'obiettivo della Commissione è rafforzare le sinergie tra le politiche dei consumatori a livello nazionale e dell'UE in merito a diverse priorità, in particolare le transizioni verde e digitale e l'effettiva applicazione dei diritti dei consumatori online. - (PRIMAPRESS)