L'Ungheria di Viktor Orban sceglie il vaccino russo Sputnik V e anticipa le decisioni dell'Ema

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - L'Ungheria si sdogana dagli accordi europei per la sua campagna vaccinale e guarda alla Russia ad una fornitura russa. Il primo ministro ungherese Victor Orban, all'indomani della videoconferenza del Consiglio europeo per allineare le strategie anti-Covid, ha annunciato la firma di un contratto per acquistare "grandi quantità" del vaccino russo Sputnik V. La decisione anticipa la valutazione sul vaccino dell'agenzia europea del farmaco, a cui è già stata presentata la pratica. L'agenzia ungherese ha dato il suo parere favorevole. A differenza dei vaccini Moderna e Pfizer, Sputnik V è un vaccino tradizionale a virus attenuato. - (PRIMAPRESS)