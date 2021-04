L'ultimo saluto al Principe Filippo. Sarà tumulato nella Cappella di San Giorgio

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Oggi alle 15 si terranno i funerali del Principe Filippo che saranno trasmessi in tutto il mondo. La Royal Navy sta dedicando una cerimonia al Castello di Windsor ma non verrà pronunciato nessun sermone in linea con i suoi desideri. Più di 730 membri delle forze armate stanno prendendo parte all'evento, ma c'è un limite di 30 persone in lutto alla Cappella di San Giorgio, secondo le regole del Covid.

Il funerale reale cerimoniale sarà trasmesso su BBC One, con inizio alle 12:30 BST. Il servizio stesso inizierà dopo un minuto di silenzio nazionale alle 15:00. Oggi 17 aprile, nel giorno del suo funerale si celebra l’ottavo giorno di lutto della nazione voluto dalla Corona. Il principe Filippo è morto al Castello di Windsor venerdì 9 aprile, all'età di 99 anni e le sue spoglie riposano ora nella cappella privata del Castello di Windsor prima di essere trasferito all'ingresso di stato. La sua bara sarà collocata su una Land Rover modificata che lo stesso duca ha contribuito a progettare e portata in processione per la breve distanza fino alla Cappella di San Giorgio. - (PRIMAPRESS)