L’ultimo discorso di fine anno del Presidente Mattarella rivolto alla responsabilità politica

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’addio ad un difficile 2021, ancora caratterizzato dalla pandemia, sarà al centro del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma gli elementi che renderanno ancora più interessante il discorso del Capo dello Stato, riguardano il suo addio alla carica di primo cittadino del Quirinale. Il suo settennato è arrivato al termine. Sarà, dunque, l’ultimo messaggio di Mattarella e per questo particolarmente atteso. Le anticipazioni dal Colle parlano di un discorso improntato sull’identità e l’orgoglio nazionale insieme al concetto della responsabilità, con un forte incoraggiamento ad un Paese che ha gli strumenti, morali e di competenza, per uscire fuori dalla crisi pandemica e da tutte le sue negative conseguenze.

Ribadirà come ha fatto in questi difficili mesi la necessità di una forte coesione sociale, coesione che egli chiede anche alle forze politiche: non solo dunque un richiamo alle responsabilità individuali nell'affrontare questa infinita crisi sanitaria ma anche quelle della politica nel saper leggere l'impatto devastante sui cittadini e l'economia. Una sottolineatura che in questi mesi ha visto i partiti più distratti rispetto alle oggettive difficoltà del paese e molto concentrati sulla ricerca di equilibri interni. - (PRIMAPRESS)