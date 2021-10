L’ultima volta di Valentino Rossi a Misano in sella della sua moto numero 46

(PRIMAPRESS) - MISANO (RIMINI) - L'ultimo volo dell'Alitalia non ha creato la stessa attesa e commozione come oggi per Valentino Rossi che dice addio al moto mondiale così come aveva annunciato le settimane scorse. Il nove volte campione del mondo, il celebre 46 giallo di Tavullia saluta il suo pubblico sul circuito di Misano. Terminata la gara non ci sarà il fuggi fuggi. Al termine della cerimonia del podio andrà in scena ‘Che storia’, il saluto e il tributo del pubblico al 'Dottore'. Tra le tribune Brutapela e Brutapela Gold da anni ormai si riunisce il popolo ‘giallo’. Qui saranno assiepati i suoi tifosi. Valentino sarà celebrato dai suoi fan anche se verrà premiato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio come icona del Made in Italy nel mondo davanti alla tribuna centrale. Sarà una festa sul suo circuito di casa con un fondale naturale colorato di giallo dove Vale saluterà i suoi tifosi e riceverà l’abbraccio del popolo della Riders’ Land. L’invito degli organizzatori del Gran Premio Nolan del Made in Italy ed Emilia Romagna, rivolto al pubblico presente a Misano, è di fermarsi dopo la fine della gara per celebrare il campione, il simbolo dell’Italia nel mondo. - (PRIMAPRESS)