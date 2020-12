L'Ospedale Spallanzani si prepara al Vax Day europeo di domani 27 dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Ospedale Spallanzani di Roma pronto per ricevere questa mattina le prime 250 dosi che serviranno a dare il via al Vax Day di domani 27 dicembre. Le dosi che erano arrivate ieri dal Belgio e consegnate nell’hub militare di Pratica di Mare, questa mattina saranno consegnate all’istituto romano con un furgone refrigerato a -70 gradi. Le dosi consegnate in Italia al momento sono 9.750 e serviranno a “proteggere” per prime le equipe sanitarie impegnate nella lotta al Covid. Sarà un apposito servizio dei militari a trasporte via terra, entro il raggio di 300 chilometri, le dosi destinate alle unità sanitarie comprese in quel raggio mentre le altre dosi saranno aviotrasportate. A sottoporsi al sinbolico kick-off della vaccinazione che partirà in tutta Europa, sarà l'infermiera 29enne del Lazzaro-Spallanzani,Claudia Alivernini insieme ad altri 4 colleghi. Proprio al nosocomio capitolino era stato isolato per primo il genoma del coronavirus. - (PRIMAPRESS)