L’Italia anti-Covid si divide in tre aree nel nuovo Dpcm di novembre presentato da Conte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha riferito nell’Aula della Camera sulle misure che entreranno nel nuovo Dpcm che verrà firmato entro domani. “Tanto più saremo efficaci nelle misure più potremo intervenire per allentarle” ha detto Conte. Le misure in sostanza prevedono la costituzione di tre aree secondo un regime differenziato su diversi scenari regionali. “È stato elaborato un monitoraggio sul tasso di contagiosità che elabora i flussi su 21 parametri tra percentuale di tamponi, indice di replicabilità, occupazione di posti letto e disponibilità utilizzabile - ha detto Conte - Bisognerà intervenire a più riprese a secondo della soglia di criticità. Se oggi riproponessimo una misura unica creeremmo misure irragionevolmente restrittive per alcune aree”.Individuate tre aree ciascuna con singole misure legate al coefficiente di rischio che viene stabilito da un’ordinanza del ministero della Salute. Per l’intero territorio ci saranno solo alcune misure. Chiusura dei giorni festivi e pre-festivi dei Centri Commerciali con esclusione di Farmacie e Tabaccai. Chiuderanno anche musei e mostre e limitazione dei trasporti al 50%. Limiti alla circolazione con eccezioni per motivo di studio. Le scuole di secondo grado passeranno tutte alla didattica a distanza. “Cercheremo di ristorare là categorie penalizzate al più presto”. - (PRIMAPRESS)