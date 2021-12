L’insediamento del nuovo cancelliere Scholze: la promessa a Merkel di “un nuovo inizio”

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Passaggio di consegne in Cancelleria tra Angela Merkel e il suo successore Olaf Scholz. Merkel nel congratularsi per il nuovo incarico, ha auspicato che "lavori perché il Paese possa stare al meglio". Il compito "è pieno di sfide, ma è anche uno dei più belli che si possano svolgere",ha detto Il neo cancelliere tedesco ha promesso un "nuovo inizio" per il Paese. "Io farò di tutto per riuscirci", ha aggiunto. Ora "la sfida è uscire dalla pandemia", è una crisi "non chiusa e questo comporta continuità e comunanza". - (PRIMAPRESS)