L’incontro di Biden con Mattarella al Quirinale recuperando il ritardo accumulato in Vaticano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il lunghissimo incontro del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden con il Papa in Vaticano, il convoglio presidenziale è arrivato al Quirinale alle 14,55. La voluminosa auto blindata di Biden si è dovuta fermare nel cortile del Quirinale e il presidente USA ha atteso diversi minuti in auto prima di proseguire a piedi per incontrare Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il timing dell’incontro ha dovuto fare i conti con il grande ritardo accumulato in Vaticano. Solo alle 15,09 Biden è salito alla Sala del Bronzino per l’incontro con le delegazioni. Con la mano sul cuore Biden ha salutato Mattarella e poi la stretta di mano e la foto opportunity prima di dare corso agli incontri bilaterali. - (PRIMAPRESS)