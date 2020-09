L'idea di fiscalità di vantaggio al Sud solleva la polemica tra Giacovazzi Provenzano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Neanche in tempo di pandemia il divario ideologico tra nord e sud accenna a ricomporsi. A rinfocolare la polemica ci aveva pensato l’editorialista del Corriere della Sera, Francesco Giavazzi che aveva scritto nei giorni scorsi intervenendo sulla dichiarata volontà del governo di introdurre una fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud. Secondo l’economista non era la strada per aiutare le future generazioni. A ribattere alle tesi di Giavazzi ci ha pensato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano spiegando “La misura prevede un taglio del 30% nei contributi a carico dell’impresa per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud, con una conseguente riduzione del costo del lavoro che non comprime i salari. Entrerà in vigore beneficiando del Temporary Framework della Commissione e dal 2021 sarà estesa, questa è la proposta che stiamo discutendo in Europa, con uno sgravio decrescente, fino al 2029”. Tutto qui. - (PRIMAPRESS)