L'Europa trova l'accordo sul 6° pacchetto di sanzioni con deroga salva Orban

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I capi di Stato e di Governo della Ue a notte inoltrata nel meeting speciale di Bruxelles hanno raggiunto l'accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. L'embargo al greggio ha ottenuto il via libera ma con importanti deroghe: il divieto d'importazione riguarderà solo il greggio russo che arriva via mare. Resta fuori dal bando l'oleodotto Druzhba, che rifornisce l'Ungheria (c'era stata la ferma presa di posizione di Orban) ma anche Germania e Polonia. Così come ha ottenuto una deroga di 18 mesi la Repubblica Ceca. Per tutti gli altri il divieto sarà in vigore entro fine 2022,fra sei mesi. Tra le altre misure (sono stati i 18 i punti contenuti nel documento finale) ci sono 9 mld per la ricostruzione Ucraina "Il Consiglio europeo continuerà ad aiutare l'Ucraina con le sue necessità immediate di liquidità, insieme al G7" ed "è pronto a concedere all'Ucraina 9 miliardi di euro". Lo ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, riprendendo le conclusioni del vertice Ue. La decisione mostra "sostegno forte e concreto" a Kiev, aggiunge Michel. - (PRIMAPRESS)