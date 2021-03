L'Ema scioglie i dubbi su AstraZeneca. Straus: "Verrà aggiornato il bugiardino"

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il comitato per la sicurezza dell'EMA (PRAC) ha sciolto ogni dubbio sulle interconnessioni tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi che si sono avuti tanto da portare all'interuzione del vaccino in ben 11 paesi. L'esclusione delle relazioni tuttavia, non interromperà l'attività di analisi specificatamente sul rischio di trombosi. La valutazione dettagliata dei casi di coaguli di sangue, alcuni con caratteristiche insolite come un basso numero di piastrine, nei destinatari del vaccino COVID-19 AstraZeneca. Ma la sensazione è che dei 25 casi totali riscontrati non si è ancora arrivati al perchè la carenza di piastrine si genera e bisognera approfondire maggiormente per capire come i coaguli abbiano avuto più incidenza in alcuni paesi. Per questo interrogativo non c'è ancora una risposta e l'Ema assicura che si continuerà a monitorare queste eventualità. La revisione degli eventi tromboembolici con il vaccino COVID-19 AstraZeneca è in corso nel contesto di un segnale di sicurezza, con un calendario accelerato. Un segnale di sicurezza è un'informazione su un evento avverso nuovo o non completamente documentato che è potenzialmente causato da un medicinale come un vaccino e che richiede ulteriori indagini. La revisione è condotta dal Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA, il comitato responsabile della valutazione delle questioni di sicurezza per i medicinali per uso umano. Una volta completata la revisione, il PRAC formulerà tutte le raccomandazioni necessarie per ridurre al minimo i rischi e proteggere la salute dei pazienti. “Questo vaccino è sicuro per prevenire il Covid-19. L’efficacia di AstraZeneca ha una percentuale di oltre il 70%. Abbiamo mobilitato tutti gli esperti . Vaccinando possono esserci casi gravi e il nostro ruolo è verificarli basandoci sulla scienza” dice Emer Cooke Sabine Straus, presidente del Prac ha ringraziato i medici che hanno lavorato all’analisi. “I suoi benefici - ha detto Straus - sono superiori ad ogni evento. Alcuni degli eventi trombotici sono gli stessi che normalmente avvengono nella popolazione. I casi molto rari come gli eventi trombotici abbiamo verificato che si possono verificare questi coaguli. Una condizione legata a carenze di piastrine. Continueremo a monitorare la situazione da vicino. Chi somministra il vaccino deve essere consapevole che possono esserci questo tipo di evento. Nelle informazioni del vaccino ci saranno queste eventualità in modo che il medico debba tenerle presente”. - (PRIMAPRESS)