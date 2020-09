L'anno scolastico che sarà con "Tutti a Scuola" inaugurato da Mattarella nel cuore euganeo

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Con “Tutti a scuola”, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico aperta alle 16,30 (Rai Uno) dal Presidente Sergio Mattarella alla scuola primaria 'Guido Negri' di Vo' (Padova), scelta simbolicamente a rappresentare il primo istituto della “zona rossa” a seguito della pandemia da Covid-19, “non poteva esserci lo spirito più aggregante nel dovuto distanziamento sociale di oggi con l’Inno d’Italia cantato dai ragazzi della scuola” - ha detto Andrea Delogu che ha condotto il pomeriggio televisivo insieme a Flavio Insinna.

Oltre a Mattarella c’erano nel prato della scuola ad Ovest dei Colli Euganei, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la ministra Lucia Azzolina, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, governatore del Veneto, Luca Zaia ma anche tanti personaggi del mondo della cultura e dello sport: da Roberto Mancini a Giovanni Malagò, da Simona Quadarella a Benedetta Pilato, da Levante a Leo Gassman, da Alessio Boni a Katia Ricciarelli e al Volo. Ma sopratutto loro i ragazzi con le loro voci della speranza di un anno che si riesca a completare nel migliore dei modi per non perdere contatto con la formazione. - (PRIMAPRESS)