L'Angelus di Papa Francesco nella 55ª Giornata Mondiale della Pace: "Il dialogo unica strada"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Oggi l'Angelus di Papa Francesco a Piazza San Pietro, dove era presente anche la Comunità di Sant'Egidio a testimoniare la parola del Santo Padre nella Giornata Mondiale della Pace. Dall’inizio del pontificato e ora anche nel Messaggio per la 55.ma Giornata Mondiale della pace, il Papa non si stanca di ripetere che il dialogo è l’unico strumento per dare soluzione ai conflitti. Ma come si pratica il dialogo? E soprattutto un dialogo autentico ed efficace? Domande cruciali, in un’epoca in cui – come sempre dice il Pontefice – si combatte una “terza guerra mondiale a pezzi” e in cui, più che durante la Guerra fredda, si investe in armamenti, piuttosto che in istruzione e lavoro. Parole che arrivano anche a ridosso della telefonata tra il presidente Usa, Biden e l'omologo russo, Putin per sciogliere, proprio attraverso la diplomazia, il nodo dell'Ucraina dove, sul suo confine, continuano ad essere schierati i carrarmati della Russia. - (PRIMAPRESS)