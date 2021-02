L'Angelus del Papa torna in Piazza San Pietro e celebra la "Giornata della Vita"

(PRIMAPRESS) - CITTA' DEL VATICANO - E' dal 20 dicembre scorso, a causa del lockdown, che Papa Francesco non aveva potuto affacciarsi alla finestra di Piazza San Pietro per la tradizionale benedizione dell'Angelus. In tutto questo periodo aveva dovuto rivolgersi ai fedeli attraverso lo streaming delle dirette dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. Oggi nonostante la pioggia sono stati in molti i fedeli che si sono riversati tra il colonnato del Bernini per ricevere la benedizione del Santo Padre in occasione della "Giornata per la Vita" che da 43 anni si celebra nella prima domenica di febbraio. Un'occasione per riflettere sul valore della vita in tutte le sue espressioni. - (PRIMAPRESS)