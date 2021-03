L’Angelus del Papa ricorda le vittime della mafia: “Scambiano la fede con l’idolatria”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Al termine dell’Angelus di oggi 21 marzo, Papa Francesco ricorda l’odierna Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e ci invita a rinnovare il nostro impegno contro le mafie. "Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo".Queste le parole di Papa Francesco per la Giornata della memoria delle vittime delle mafie. Nel rinnovare l'impegno contro la criminalità organizzata, Bergoglio ha definito le mafie come "strutture di peccato", "contrarie al vangelo di Cristo", le quali "scambiamo la fede con l'idolatria".Poi rivolto ai cristiani:"Possono seminare semi d'amore, con esempi concreti" se non hanno "pretese di legalismi,moralismi clericali". - (PRIMAPRESS)