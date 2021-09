L'Afghanistan al centro dell'incontro questa sera tra Macron e Draghi a Marsiglia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'accoglienza dei profughi afghani dopo la fine del piano di evacuazione da Kabul sarà al centro dell’incontro tra il presidente francese Emanuel Macron ed il premier italiano Mario Draghi. L’occasione è data dal Congresso mondiale della natura a Marsiglia dove i due si incontreranno per una cena oggi alle 20,30. Accanto alla questione afghana, che vedono i due leader affiancati nella medesima posizione, ci saranno anche alcuni temi della ripresa economica. Per affrontare quello che sarà uno dei nuovi grandi problemi delle migrazioni verso l’Europa, ha visto la Francia muoversi con sollecitazioni dell’Onu, per la creazione di una 'safe zone' internazionale a Kabul gestita dalla stessa Onu, mentre il governo di Roma ha sollecitato misure in ambito G20 ma al contempo supportando le iniziative con le Nazioni unite. La cena di questa sera tra Macron e Draghi ha anche lo scopo di rafforzare l’asse Roma e Parigi che ha tutte le intenzioni di guidare la locomotiva “Europa” anche in vista del fine mandato della cancelliera Angela Merkel al suo quarto mandato al governo tedesco. - (PRIMAPRESS)