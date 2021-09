L’11 settembre di 20 anni fa che ha cambiato lo spirito di libertà dell’America

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'11 settembre 2001, e quel drammatico volo United Airlines 93 con quaranta passeggeri e membri dell'equipaggio, sono diventati un spartitempo che ha ridisegnato la topografia di New York senza le torri gemelle. E oggi a distanza di vent’anni forse ha ridisegnato anche il sentimento di libertà che dalla fine dell’800 ha ispirato il nuovo continente tanto da rappresentarla con un’iconica statua all’ingresso della Grande Mela. Claudette Greene, il cui marito, Donald, era a bordo del volo 93, una volta disse che sperava che il memoriale nazionale sarebbe diventato "un'importante fonte di educazione pubblica sulla questione del terrorismo e su come derivi, molto semplicemente, dalla mancanza di istruzione, anche qui a casa». Gli attacchi dell'11 settembre sono stati definiti "l'ultimo momento di insegnamento", ma gli educatori non hanno mai raggiunto un consenso su "esattamente ciò che gli studenti dovrebbero imparare", gli studiosi Diana Hess e Jeremy Stoddard, della School of Education dell'Università del Wisconsin-Madison, hanno notato. I libri di testo e i video delle scuole medie e superiori tendono a dare la priorità a ciò che Hess e Stoddard chiamano "pensiero di ordine inferiore", che richiede poco più della memorizzazione meccanica. La maggior parte dei curricula esaminati da Hess e Stoddard non sfidava "gli studenti a esaminare criticamente le radici degli attacchi". Alcuni libri di testo della metà del duemila non sono riusciti a fornire nemmeno il numero delle persone uccise, o che Al Qaeda fosse responsabile. Negli ultimi anni, la ricerca ha dimostrato che la polarizzazione politica del paese sta influenzando il modo in cui l'11 settembre viene insegnato e contestualizzato nelle classi. Nel 2019, Stoddard ha condotto un sondaggio su più di mille insegnanti delle scuole medie e superiori e ha scoperto che molti di loro evitavano ancora aspetti "controversi" come l'invasione dell'Iraq e la detenzione di sospetti terroristi a Guantanamo Bay. Tra gli ostacoli all'insegnamento degli eventi dell'11 settembre, gli insegnanti hanno menzionato la loro paura di turbare i genitori o gli amministratori. Stoddard e Hess avevano notato: "Molti eminenti conservatori si sono offesi per quelle che interpretavano come risposte in classe progettate per promuovere una critica degli Stati Uniti, mentre molti dal lato opposto dello spettro politico erano preoccupati che l'11 settembre sarebbe stato sfruttato per promuovere uno sciovinismo tout court. Il pensiero cospiratorio è aumentato, insieme a un "malinteso crescente dell'Islam". Nel 2016, c'è stata un'ondata di bullismo anti-musulmano nelle scuole degli Stati Uniti. Gli studenti, che principalmente hanno ottenuto le loro informazioni da familiari, amici, Internet o social media, spesso hanno confuso la religione con il terrorismo. Maureen Costello, che ha diretto il programma Teaching Tolerance del Southern Poverty Law Center, ha affermato dopo le elezioni del 2016 che gli studenti hanno emulato il comportamento di Donald Trump. Durante la campagna, Trump aveva ripetutamente diffamato i musulmani. Costello ha aggiunto: "Non potevamo evitare il fatto che i bambini lo stessero imitando". - (PRIMAPRESS)