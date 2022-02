Kiev: uccisi due soldati ucraini e 12 feriti nei bombardamenti sulla linea del Donbass

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Due soldati ucraini sono stati uccisi dai bombardamenti e altri 12 sono rimasti feriti la notte scorsa, sulla linea del Donbass. Lo ha reso noto il mini- nistero della Difesa ucraino, come riferisce la Tass. Nelle ultime 24 ore, l'Ucraina ha registrato 84 violazioni del cessate il fuoco da parte delle forze appoggiate dalla Russia. In 64 di queste violazioni sono state utilizzate armi vietate dagli accordi di Minsk.

Intanto dall'Italia parte la dura condanna del presidente del consiglio, mario Draghi: "Una inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale" dell'Ucraina. Così il premier Draghi sul riconoscimento russo dei territori separatisti del Donbass. Ribadita la "ferma condanna" della decisione del Cremlino. "Siamo in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica ed evitare una guerra nel cuore del- l'Europa", aggiunge. "Il dialogo resta essenziale, ma nell'Unione europea stiamo già definendo misure e sanzioni contro la Russia". - (PRIMAPRESS)