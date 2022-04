Kiev, la via della ripresa dei negoziati intrapresa oggi dal miliardario Abramovich

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Segnali di fumo per ricostruire la possibilità di negoziati tra Russia ed Ucraina. Dove la diplomazia e gli uomini di governo di altri paesi hanno fallito, si riprova a trovare la strada della mediazione con le "vecchie" ed inossidabili relazioni. Il miliardario Roman Abramovich si sarebbe recato a Kiev (notizia non confermata sulla sua presenza fisica) nel tentativo di riprendire i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, che si sono bloccati dopo che sono emerse prove delle atrocità russe contro i civili ucraini. Tuttavia un portavoce del miliardario russo ha smentito che si trovi in Ucraina. Abramovich, che ha un legame di lunga data con Putin, avrebbe avuto un incon- tro con i negoziatori ucraini per di- scutere i modi per rilanciare i nego- ziati. Fu il presidente ucraino Zekensky a voler Abramovich come mediatore. E se così fosse sarebbe un buon segnale proprio nel giorno di Pasqua.

Del resto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato da The Kyiv Independent, ha detto ci sono solo due modi per modificare la situazione: "O i partner dell'Ucraina forniscono tutte le armi pesanti necessarie" per sbloccare l'assedio oppure è necessario un "percorso negoziale",ha detto. Se Mosca proseguirà con la minaccia "di eliminare i difensori di Mariupol, non ci saranno più negoziati con la Russia". - (PRIMAPRESS)