Kiev: la lunga colonna russa alle porte della città per catturare l'aeroporto di Antonov

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Un lungo convoglio russo di mezzi militari russi è ormai alle porte di Kiev. E' lungo più di 60 Km secondo le immagini satellitari di Maxar Technologies. Sono carri blindati, mezzi di artiglieria e altri veicoli logistici per i rifornimenti delle munizioni e del carburante. Il lungo serpente di "fuoco" si estende dalla base aerea di Antonov a nord di Pribyrsk. Secondo la Casa Bianca, l'esercito russo cerca di impadronirsi dell'aeroporto di Antonov, strategico per la conquista di Kiev. Le forze russe sono intanto arrivate anche a Kherson, nel Sud per una mossa strategica a tenaglia.

Nella notte non si erano sospesi i raid e i bombardamenti facendo suonare in continuazione le sirene di allarme aereo. Oltre a Kiev, sono state udite nelle città occidentali di Ternopil, Vinnytsia,Rivne, così come nelle città centrali di Cherkasy e Kropyvnytskyi, mentre conti- nua l'offensiva delle forze russe. Raid e bombardamenti hanno avuto luogo nella notte, con oltre 70 soldati ucra- ini uccisi in un attacco dell'artiglieria russa contro una base militare a Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. Decine i civili uccisi. Tutto questo nemmemno a 24 ore dal negoziato tenuto ieri dalle delegazioni russe e ucraine al confine con la Bielorussa. A che cosa sia servito è ancora tutto da capire anche se nella telefonata di ieri tra Putin e Macron era emersa la richiesta del riconoscimento della Crimea e la nautralità di Kiev.

Nel frattempo lo sfilacciato governo di Kiev preme ancora sulla richiesta di ammissione all'Unione Europea. Un percorso possibile ma lungo e da verificare e non è questo il momento per farlo risponde il presidente del Consiglio UE, Charles Michel. "All'interno della UE ci sono opinioni e sensibilità diverse. Per ora all'Ucraina va tutto il nostro sostegno" ha detto Michel. Insieme alle armi dalla Germania, oggi sono in arrivo dall'Italia le tende logistiche per accogliere i rifugiati. - (PRIMAPRESS)