Kiev, bombardata: due morti e feriti in palazzo di nove piani. Inizio del terzo negoziato

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Colpito questa mattina dai bombardamenti russi un condominio di 9 piani a Kiev, nel distretto di Oblon, nel nord- ovest. Due le persone trovate morte e 3 i feriti trasportati in ospedale. 15 le persone tratte in salvo dall'incendio e 63 quelle evacuate. Sotto il bombardamento russo anche l' aeroporto Antonov,nel nord della città, il più importante aeroporto internazionale cargo dell'Ucraina,usato anche come base militare. Dai video circolanti sui social si vede una grossa nube di fumo che si leva dallo scalo.

In questa fase di attacchi avrebbero già partecipato mercenari ceceni. Ramzan Kadyrov, il leader della Cecenia e fedelissimo di Vladimir Putin, si è visto in un video postato su Telegram, mentre è insieme ad altri soldati attorno a un tavolo per definire piani di guerra. Il leader della Cecenia diceva di essere vicino Kiev, a Gostomel. "L'altro giorno eravamo a circa 20 chilometri da voi nazisti, ora siamo ancora più vicino", aveva affermato esortando le forze ucraine ad arrendersi.

Intanto tra poche ore, in questo clima, dovrebbe esserci il nuovo negoziato tra le delegazioni di Russia e Ucraina sempre in un luogo al confine con la Bielorussia. - (PRIMAPRESS)