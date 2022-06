Kiev: accordo raggiunto in Senato con 219 voti favorevoli. Ha votato anche il M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Raggiunto l'accordo nella maggioranza dopo le comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue su Kiev. A sottoscrivere l'intesa anche il M5S con un totale di 219 voti e 20 contrari. L'intesa raggiunta "sul necessario e e ampio coinvolgimento delle Camere,con le modalità previste in occasione dei più rilevanti summit internazionali ri- guardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine,ivi compresa cessioni di fornituri di militari". Si impegna il governo a esigere iniziative a Europa e Russia per una "de-escalation militare" - (PRIMAPRESS)