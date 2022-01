Kazakistan, la resa dei conti dopo la rivolta. Arrestato l'ex capo degli 007 Karim Masimov

Karim Masimov

(PRIMAPRESS) - KAZAKISTAN - E' stato arrestato per alto tradimento l'ex capo dei servizi di sicurezza del Kakakhstan Karim Masimov. Le autorità kazake ritengono che dietro le violenze innescate nei giorni scorsi dal caro carburante ci sarebbero alti livelli dei servizi. Fedelissimo dell'ex presidente Nazarbaev, Masimov, in carica dal 2016, era stato sollevato dalla carica due giorni fa dal presidente Tokaev. Le forze di sicurezza avrebbero favorito i rivoltosi all'aeroporto di Almaty, nell'occupazione del comando della Sicurezza nazionale e nel trovare armi. Intanto lo stato di tensioni ancora i corso nel paese ha consigliato a dipendenti non essenziali dell'ambasciata Usa, di lasciare il paese con i loro familiari. "Il dipartimento di Stato ha approvato la partenza volontaria dei dipendenti del governo statunitense non essenziali e dei familiari di tutti i dipendenti". E' scritto in un comunicato del dipartimento. - (PRIMAPRESS)