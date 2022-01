Kazakistan, governo cade sul rincaro del gas. Alikhan Smailov formerà il nuovo esecutivo

(PRIMAPRESS) - KAZAKISTAN - Il presidente della Repubblica del kazakistan, Tokayev ha sciolto oggi il suo governo, in risposta alle proteste scoppiate per l'aumento del prezzo del gas nonostante la ricchezza di petrolio del paese dell'Asia centrale. Il decreto di sioglimento è stato pubblicato sul sito presidenziale in cui si legge che il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha accettato le dimissioni del governo guidato dal primo ministro Askar Mamin. Il vice primo ministro Alikhan Smailov ora assumerà il ruolo di premier ad interim fino alla formazione del nuovo governo, viene precisato. - (PRIMAPRESS)