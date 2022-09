Italia oggi al voto in 51 milioni ma con lo spettro dell’astensionismo. Urne aperte dalle 7 alle 23

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo una delle più brevi campagne elettorali estive ma anche la più litigiosa nello scontro tra destra e sinistra, saranno circa 50 milioni di italiani chiamati al voto per eleggere il nuova Parlamento domani 25 settembre. Questo appuntamento segna una data storica per la Repubblica, perché, per la prima volta, potranno votare per Camera e Senato tutte le persone con più di 18 anni. Queste elezioni saranno anche quelle del Parlamento ridotto a soli 600 rappresentanti, invece dei 945 del passato. Si voterà, dunque, dalle 7 alle 23 ma ci si aspetta una larga fetta di cittadini che non andranno a votare ed è un rilavante 38% secondo le previsioni. - (PRIMAPRESS)