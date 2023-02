ITA: sciopero del 28 febbraio revocato. C’è l’aumento dei salari, raggiunto l’accordo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo sciopero dei voli di ITA programmato per il 28 febbraio prossimo non ci sarà. A far decidere le sigle sindacali a non incrociare le braccia è stato l'accordo salariale raggiunto. "La manovra salariale - spiega Ita - sarà strutturale e permetterà alla Compagnia di valorizzare il personale formato e addestrato grazie agli investimenti dell'azienda. Inoltre, potrà così sostenere una campagna di assunzioni in un mercato fortemente competitivo". Ira Airways, conclude la nota, "dopo una iniziale fase di crescita successiva al primo anno di operatività e in un contesto di mercato espansivo, ha recentemente confermato gli impegni in termini di incremento della flotta e di apertura di nuovi collegamenti".

Una decisione definita saggia dagli analisti economici anche perché arriva dopo l'allarme di una situazione catastrofica in cui è incappata Lufthansa costretta ad annunciare il taglio di 34 mila voli sul programma 2023 per carenza di personale. Una situazione che si è trascinata dal periodo Covid-19 quando la compagnia di bandiera tedesca aveva tagliato miglia di posti di lavoro ed ora a ripresa dei mercati fa fatica nel recruitiment di personale. - (PRIMAPRESS)