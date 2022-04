Israele: la Pace della Pasqua ebraica entra in conflitto con il mese sacro del Ramadan

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - La polizia israeliana si è scontrata con palestinesi mascherati vicino alla moschea di al-Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme quando sono esplose le violenze dopo le preghiere mattutine del Ramadan di oggi venerdì Santo.

Le forze di sicurezza israeliane sono in stato di massima allerta dopo una serie di attacchi mortali di strada arabi in tutto il paese nelle ultime due settimane, e gli scontri nel luogo sacro comportano il rischio di innescare un conflitto più ampio tra Israele e gruppi militanti palestinesi a Gaza.

La tensione è aumentata a Gerusalemme, con il mese sacro musulmano del Ramadan che ha coinciso con la celebrazione ebraica della Pasqua ebraica e la festa di Pasqua del cristianesimo quest'anno.

La polizia ha detto di essere entrati nel complesso, venerato dagli ebrei come il Monte del Tempio e dai musulmani come il Nobile Santuario, per disperdere una folla violenta che è rimasta alla fine delle preghiere mattutine. Non sono entrati nella moschea di Al-Aqsa, il terzo sito più sacro dell'Islam.

Quando un gruppo di palestinesi ha iniziato a lanciare sassi verso il vicino spazio di preghiera ebraica del Muro Occidentale, la polizia ha detto che erano entrati nel complesso "per disperdere e respingere" la folla.

Il servizio di ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese ha detto che 59 persone sono rimaste ferite, alcune da gas lacrimogeni e proiettili di gomma.

Un video dell'agenzia Reuters mostra agenti, alcuni in tenuta antisommossa, che rincorrevano un piccolo numero di individui dopo che la maggior parte della folla se n'era andata. In queste ore una rivendicazione: Hamas, il gruppo islamista che controlla Gaza, ha condannato la polizia israeliana e ha affermato che Israele "si assume la responsabilità delle conseguenze". - (PRIMAPRESS)