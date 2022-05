Israele: attacco terroristico a Elad con 4 morti e 6 feriti. È caccia a due attentatori

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - È caccia a due terroristi intorno alla città di Elad in Israele che in serata hanno portato un attacco che ha provocato la morte di 4 persone e 6 feriti secondo la prima ricostruzione della polizia. Inizialmente i morti erano tre ma una quarta vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale. Uno degli aggressori, secondo le prime dichiarazioni raccolte, ha usato un'arma da fuoco e l'altro aveva un'ascia o un grosso coltello, hanno detto i testimoni.

La polizia ha detto che gli agenti hanno lanciato una caccia all'uomo su tutto il territorio. - (PRIMAPRESS)