Israele: 10mila in piazza per la riforma Netanyhau che limita i poteri della Corte Suprema

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - In oltre 10 mila persone hanno manifestato a Tel Aviv per protestare contro la riforma della giustizia annunciata dal nuovo governo, guidato dal leader del Likud, Benjamin Netanyahu. Lo riferisce il Times of Israel. Un comunicato degli organizzatori della protesta si scaglia contro il "colpo di Stato del governo criminale" in seguito alla riforma elaborata dal nuovo ministro della Giustizia Yariv Levin che prevede una limitazione dei poteri della Corte Suprema sui provvedimenti del governo. - (PRIMAPRESS)