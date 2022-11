Ischia: il CdM stanzia 2 miliardi e nomina Commissario straordinario Simonetta Calcaterra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza questa mattina sulla dichiarazione dello Stato d'Emergenza all'indomani della valanga di fango che ha sepolto parte dell'isola di Ischia in cui risultano disperse ancora 11 persone. È durato solo un'ora l'incontro a Palazzo Chigi stanziando un primo finanziamento di due milioni di euro. Inoltre, come ha comunicato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, è stato nominato, come Commissario Straordinario per la gestione dei fondi stanziati per l'emergenza, la commissaria prefettizia Simonetta Calcaterra (61) che era stata già Commissario a Lacco Ameno e poi a Casamicciola. - (PRIMAPRESS)