Irruzione di centinaia manifestanti pro-Trump al Capitol Hill di Washington

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Migliaia di persone che protestavano contro la nomina di Joe Biden in programma per la ratifica al Campidoglio americano, sono riusciti ad entrare all’interno del parlamento. La polizia ha ordinato l'evacuazione di due edifici su Capitol Hill, quello della Biblioteca del Congresso James Madison Memorial Building e il Cannon House mentre centinaia di sostenitori di Trump hanno superato le barricate metalliche, oltrepassando le guardie di sicurezza e rompendo le recinzioni. I legislatori si incontreranno mercoledì per confermare la vittoria del presidente eletto Joe Biden, nonostante la prospettiva di obiezioni da parte della maggioranza dei repubblicani al Congresso. Trump è intervenuto raccomandando ai manifestanti di non contrastare il lavoro della polizia: “sono nostri amici. Evitate scontri”. - (PRIMAPRESS)