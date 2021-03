Iraq, il lungo incontro del Papa con l'Ayatollah Al-Sistani e oggi la messa caldea a Bagdad

(PRIMAPRESS) - IRAQ - E' durate circa 45 minuti lo storico incontro tra Papa Francesco e il Grande Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, a Najaf, in Iraq. Il Pontefice ha parlato dell'importanza "della collaborazione e dell'amicizia fra le comunità religiose perché,coltivando il rispetto reciproco e il dialogo, si possa contribuire al bene dell'Iraq,della regione e dell'intera umanità". "I cristiani, così come tutti i cittadini iracheni, devono vivere in pace e in sicurezza", ha detto Al-Sistani al termine del colloquio con il Pontefice. Si è trattato della seconda giornata di visita di Papa Francesco in Iraq all'insegna del dialogo interreligioso. Il Pontefice aveva lasciato la capitale Baghdad per recarsi in visita nel Sud del Paese. La sua prima tappa è stata a Najaf, la città santa degli sciiti, dove ha incontrato Al-Sistani. Nelle prossime ore Francesco visiterà Nassiriya e Ur dei Caldei, la città di Abramo, padre delle tre fedi monoteiste, per una preghiera con i rappresentanti delle altre religioni.Infine il ritorno a Baghdad per la messa in rito caldeo. - (PRIMAPRESS)