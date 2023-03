Iran, uranio arricchito al 90%. È la via per la bomba atomica denuncia l’Aiea

(PRIMAPRESS) - IRAN - L'agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha confermato di aver rilevato particelle di uranio arricchito all'83,7% in Iran,appena al di sotto del 90% necessario per produrre una bomba atomica. "Sono ancora in corso discussioni" per determinare l'origine di queste particelle, ha affermato l'Aiea, confermando così le informazioni fornite da fonti diplomatiche. Teheran parla di "fluttuazioni involontarie" nel processo di arricchimento.Per Aiea Iran ha aumentato scorte uranio 18 volte oltre limite. - (PRIMAPRESS)