Iran: liberata la blogger romana Alessia Piperno. La telefonata di Meloni ai genitori

(PRIMAPRESS) - IRAN - Alessia Piperno, la ragazza romana che era stata arrestata a fine settembre in Iran per aver partecipato ad una manifestazione di protesta dopo l'uccisione di Masha Amini per aver indossato male il suo velo, è stata liberata. Lo ha reso noto la Farnesina ed ora la ragazza sta facendo rientro in Italia.

"Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata", si legge nella nota di Palazzo Chigi. La blogger romana era stata imprigionata nel carcere di Evin dove il mese scorso era scoppiato un incendio a seguito di una rivolta dei prigionieri. - (PRIMAPRESS)