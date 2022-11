Iran: la rivolta dei giovani nella Giornata Internazionale degli Studenti istituita nel 1941

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 17 novembre si celebra la Giornata Internazionale degli Studenti, istituita per ricordare l’importanza del diritto allo studio e della libertà d’espressione.Nel 1941 in Gran Bretagna, l’International Union of Students istituì questa giornata internazionale, il cui scopo è commemorare la deportazione nazista di oltre milleduecento studenti cecoslovacchi nei campi di concentramento in seguito a una manifestazione svoltasi a Praga il 17 novembre 1939. Ora questa giornata assume particolare valore per quanto sta accadendo in Iran che proprio questa notta ha vissuto una notte di violenza con manifestazioni e due attacchi armati della polizia contro la folla di studenti che da tre mesi stanno protestando nelle strade del paese per la scia di morti iniziate con quella di Masha Amini uccisa per non aver indossato correttamente il velo. In queste ore la notizia è di almeno 12 morti colpiti dal fuoco della polizia. Questa giornata degli studenti coincide anche con la commemorazione delle mobilitazioni del 2019, in cui morirono 300 persone. "Donna, vita, libertà", lo slogan risuonato ieri sera in molte città del Paese, a Teheran, Gorgan, Sanandaj o Isfahan, dove i manifestanti hanno danzato intorno ai falò e con le donne senza velo. - (PRIMAPRESS)