Iran: eseguita l’impiccagione dell’ex ministro della Difesa Alireza Akbari per spionaggio

IRAN - L'Iran ha eseguito la condanna a morte per impiccagione di Alireza Akbari,l'ex vice ministro della Difesa con doppia nazionalità anglo-iraniana accusato di spionaggio per conto dell'intelligence britannica. Lo ha riferito la magistra- tura iraniana citata dall'agenzia di stampa Mizan online. Alireza Akbari è stato condannato a morte dopo essere stato giudicato col- pevole di "corruzione sulla terra e per aver danneggiato la sicurezza interna ed esterna del Paese attraverso la tra- smissione di informazioni".