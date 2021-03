Ipotesi produzione Sputnik in Italia, l’UE commenta: “È fuori da nostra strategia”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Attualmente non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik V nella strategia Ue sui vaccini".Così un portavoce della Commissione sull'annuncio della produzione del vaccino russo in Italia. Gli Stati membri possono "concedere l' approvazione dello Sputnik" con autorizzazione per uso di emergenza, ma "in tal caso,la responsabilità spetterà allo Stato membro e non all'azienda, come sarebbe nel caso di autorizzazione Ue", dice il portavoce.Ma Commissione e Stati possono decidere insieme di diversificare il proprio pacchetto vaccini. - (PRIMAPRESS)