Ipotesi incontro Putin-Biden: il presidente Usa: “Non ho alcuna intenzione…..dipende”

USA - Biden potrebbe realmente incontrare Biden al prossimo G20 di novembre in Indonesia? L'ipotesi era stata lanciata ieri dal ministro degli Esteri Lavrov ma la risposta del presidente americano, riportata da un'intervista della Cnn, appartiene a quella gamma di risposte emotive a cui Biden ci ha abituati: "Non ho alcuna intenzione di incontrare Putin al prossimo vertice del G20 ma se, per esempio, se venisse da me e mi dicesse 'Voglio parlare del rilascio di Griner (Brittney, la stella del basket femminile Usa,ndr) lo incontrerei".