Ipotesi di fine settimana con zona rossa estesa ma oggi nuova riunione Governo-Regioni

ROMA - La preoccupazione di una curva epidemica non ancora fortemente rallentata e stabilizzata ha spinto il ministro Speranza ed i governatori delle regioni, nella riunione di ieri notte, a ipotizzare un'entensione della zona rossa. "Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti".Così il ministro della Salute Speranza, al termine del vertice con le Regioni. Ma oggi è previsto un nuovo passaggio di governo. I tecnici stanno facendo "un approfondimento in modo da abbassare le soglie di Rt per entrare in zona rossa o arancione", aggiunge Speranza. Occorrono "precauzioni serie, la variante inglese preoccupa per velocità di contagio".