"Io Apro", ristoratori in piazza a Montecitorio con petardi. Le posizioni di Pd e Lega

(PRIMAPRESS) - ROMA - Blindati intorno a Montecitorio per la manifestazione IoApro, non autorizzata. Manifestanti, ristoratori e negozianti, radunati nella vicina piazza San Silvestro al grido: Libertà,dignità". Alcuni manifesti funebri ricordano la morte di palestre e piscine. "Non siamo partite Iva, siamo persone che lavorano 14 ore al giorno".E un altro:"Non siamo delinquenti. Ci negano anche il diritto di manifestare". Tensione con gli agenti in tenuta antisommossa. Alcuni manifestanti hanno lanciato petardi contro agenti. Decine sono state identificati.

Intanto dalla politica arrivano i distingui. Per il Pd, Letta chiede di smetterla con il "toto-data", le riaperture vanno fatte ma in sicurezza a "due condizioni", cioè la vaccinazione di tutti gli over 60 e un tasso di contagio sotto una certa soglia. I politici non diano "numeri al lotto".

Dal fronte Lega, invece, arriva l’invito alla calma di Salvini: ”Ho invitato alla calma e al rispetto delle leggi, ma i ristoratori in piazza sono solo persone che chiedono di lavorare". Così il leader della Lega Salvini sul sit-in davanti a Montecitorio. E sulla gestione del Covid: "Se abbiamo i record negativi a livello continentale, evidentemente qualcosa non ha funzionato,chiedete al ministro Speranza". "Mi spiace che chi era al governo prima non abbia fatto tutto quello che doveva".Poi rilancia:dove situazione è sotto controllo "riaprire già da domani". "Bene 2 giugno per riapertura generale" - (PRIMAPRESS)