Invasione Ucraina: l’invito di Putin ai militari di Kiev a “prendere il Potere”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Le ultime parole di Putin di questa giornata è stato un nvito ai militari ucraini a "prendere il potere" a Kiev, rovesciando il presidente Zelensky e i suoi col- laboratori. "Una banda di drogati e neonazisti", li definisce con disprezzo il presidente russo. "Sarà più facile negoziare tra noi", ha detto in un messaggio all'esercito ucraino dalla tv russa - La Russia non sta combattendo contro i militari ucraini, ma contro formazioni nazionaliste che si comportano "come terroristi" e usano i civili "come scudi umani". Parole che hanno aperto diversi interrogativi anche su una sorta di ritardo dell'invasione russa che preoccupa Putin. Ma anche parole che lasciano pesare che non ci sarà nessun dialogo o qualsivoglia mediazione con Zelensky che a sua volta su un post ha lasciato intendere che la sua vita è in pericolo. - (PRIMAPRESS)