Invasione Ucraina: il Cremlino accusa Kiev di rifiuto negoziato e riprende l’avanzata

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il Cremlino accusa Kiev di aver fatto fallire una possibile tregua rifiutando i negoziati e ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l'avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il pia- no operativo. Secondo quanto riportato dalla Tass, il Cremlino afferma anche che la Russia è in grado di prendere misure adeguate per mitigare i danni delle sanzioni de- cise nei suoi confronti. Da parte sua Kiev smentisce di non aver voluto negoziare con Mosca. - (PRIMAPRESS)