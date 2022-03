Invasione Ucraina: a un mese dall'inizio l'esortazione di Zelensky a scendere in piazza

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Ad un mese dall'inizio dall'invasione russa in Ucraina il presidente Zelensky chiede al mondo di scendere in piazza: "La guerra lampo russa è fallita e Kiev si difenderà fino alla fine, ma chiede aerei e mezzi di difesa aerea contro gli attacchi dal cielo. Così il presidente ucraino Zelensky diffonde i suoi messaggi parlando da una località segreta. Il leader ucraino ha ribadito che il suo Paese sta difendendo l'Europa e si dice pronto a discutere un cessate il fuoco, ma senza subire ultimatum. Zelensky chiede inoltre di continuare con la pressione delle sanzioni contro Mosca che, secondo molti degli ossevatori geo-politici, starebbero funzionando. La stessa dichiarazione di Putin che chiunque volesse gas russo dovrà pagarlo in rubli, lascia pensare ad una difficoltà della tenuta economica del paese. - (PRIMAPRESS)