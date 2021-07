Inondazione Germania: interi villaggi sotto l'acqua e 58 vittime accertate. Cordoglio di Mattarella

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - L'ultimo bollettino emesso dalla protezione civile tedesca parla di almeno 58 vittime in Germania per le inondazione che hanno devastato le cittadine della parte occidentale del paese. In particolare la Vestfalia resta ancora sommersa nell'acqua con decine di case ormai completamente distrutte. Le autorità hanno dichiarato l’emergenza nella regione ma solo dopo giorni di forti piogge e questo sta inasprendo gli animi. Ampie parti della zona occidentale e centrale, così come i paesi vicini, hanno subito danni estesi. La polizia della città di Coblenza ha riferito che nella contea di Ahrweiler sono ancora una cinquantina le persone intrappolate sui tetti delle loro case in attesa di soccorso. Una situazione resa ancora più drammatica per l'interruzione delle telecomunicazioni in molti casi.

Particolarmente colpita è Schuld che si trova nell’Eifel, una regione vulcanica di colline e piccole valli a sud-ovest di Colonia dve è difficile stabilire quanti siano ancora in attesa di soccorsi e l'arrivo del buio non aiuta.

"Seguo le gravissime notizie che giungono in queste ore. L'Italia intera si stringe nel dolore all'amico popolo tedesco con sentimenti di partecipe cordoglio per questa catastrofe. Il nostro affettuoso pensiero e la nostra solidarietà vanno alle famiglie delle numerose vittime e dei dispersi". Così Mattarella in un messaggio al presidente della Repubblica Federale di Germania, Steinmeier, dopo i drammatici eventi climatici che hanno devastato il paese. "Sincera vicinanza" anche a Sua Maestà Filippo, Re dei Belgi". Infatti anche il Belgio è rimasto colpito dalle violente precipitazioni che si sono abbattute in questi giorni e che ha già fatto 6 vittime.