Iniziato il viaggio apostolico di Papa Francesco in Kazakhistan. In agenda l’incontro con Al Tayyeb

E' iniziato questa mattina 13 settembre il 38esimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco, che si reca in Kazakistan in oc- casione del "VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions". Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Pontefice si è trasferito in auto all'Aeroporto romano di Fiumicino, dove alle 7.15 è decollato alla volta di Nur- Sultan, la ex Astana capitale kazaka, dove arriverà nel pomeriggio.In agenda incontri bilaterali privati con leader religiosi, tra cui l'imam di Al Azhar, Al Tayyeb. Non parteciperà, invece, il patriarca russo Kirill.