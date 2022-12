Informativa Ischia, Musumeci: “900 edifici toccati dalla frana”. Ci sarà la sospensione dei mutui

(PRIMAPRESS) - ISCHIA - Frana Ischia, 900 gli edifici toccati "Il triste tema dell'abusivismo edilizio non può essere più eluso". Così il ministro della Protezione Civile e Politiche del mare,Musumeci nell'informativa alla Camera sulla frana a Ischia. Per gli sfollati,prevista la sospensione dei mutui. Per l'ambiente serve "aggiornare il piano di previsione e soprattutto lavorare sulla prevenzione". Musumeci ha riferito i dati della tragedia sull'isola: 8 vittime,4 dispersi, 5 feriti di cui uno grave,290 evacuati, 900 edifici interessati,272 controlli, 45 edifici inagibili, 56 a rischio. - (PRIMAPRESS)